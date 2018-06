Jeep Renegade 2019: nuovi motori e tanta tecnologia per l'apprezzato B-Suv

Jeep Renegade MY2019 è il nuovo modello del fortunato SUV compatto prodotto dal marchio statunitense, grazie al quale debuttano i nuovi motori a benzina turbo pensati per offrire la massima efficienza nei consumi e nelle prestazioni. Dotazioni di sicurezza ancora più complete e tanta tecnologia ne completano l'offerta.

Dopo aver stabilito il record di vendite in Europa, il B-SUV di casa Jeep torna alla carica con i nuovi propulsori a benzina turbo, a tre e quattro cilindri, da 1 litro, 120 CV e 190 Nm e da 1,3 litri da 150 e 180 CV e 270 Nm. Per quanto riguarda i diesel invece abbiamo i MultiJet II aggiornati con SCR, acronimo che sta per Selective Catalytic Reduction, tutti in linea con quanto previsto dalla recente normativa Euro 6/D.

Venendo alla trasmissione, si potrà scegliere tra quella manuale a 6 marce, l'automatica DDCT (Dual Dry Clutch Transmission) a 6 marce e automatica a 9 marce, una soluzione volta ad aumentare il comfort ma soprattutto la fluidità di guida. Jeep Renegade MY2019 sarà disponibile a 2 e 4 ruote motrici, ed è equipaggiata con due sistemi di trazione, con dispositivo di disconnessione dell’asse posteriore, controllo della trazione Selec-Terrain, Hill Start Assist e Hill Descent Control.

Il pacchetto viene completato dai nuovi aggiornamenti estetici, presenti soprattutto sul frontale della vettura, che richiamano la quarta generazione della sorella maggiore Wrangler, ma che allo stesso tempo mettono in evidenza i tratti caratteristici della Renegade come i fari rotondi e i passaruota trapezoidali.