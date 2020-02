Jeff Bezos ha acquistato la casa più costosa di Los Angeles per 165 milioni di Dollari

Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal, il fondatore ed amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos avrebbe acquistato la proprietà più costosa di Los Angeles da David Geffen, per 165 milioni di Dollari. Si tratta della Warner Estate, che si estende su nove acri a Beverly Hills.

Progettata negli anni 30 dall'ex presidente di Warner Bros Jack Warner, la proprietà ha richiesto oltre un decennio di lavori per completare terrazze, le camere ed i campi da golf e tennis.

Come osservato dal Journal, nonostante l'investimento importante che per molti potrebbe sembrare enorme, i 165 milioni di Dollari spesi da Bezos rappresentano solo l'8% del suo patrimonio netto che, complice anche il Coronavirus, l'ha reso nuovamente l'uomo più ricco del mondo nell'ultima classifica diffusa da Forbes.

La scorsa estate abbiamo parlato della casa da 80 milioni di Dollari di Bezos a New York, un attico di tre piani da oltre 3000 metri quadri in cui campeggia un biliardino in vetro da 23.000 Dollari.

Questo nuovo investimento darà nuovamente il via al dibattito intorno ai presunti benefici fiscali nei confronti di giganti tech. Nel 2018 infatti negli USA Amazon ha pagato zero Dollari di imposta sul reddito federale a fronte degli 11 miliardi di Dollari di profitti lordi, mentre quest'anno pagherà 162 milioni di Dollari, pari ad un'aliquota fiscale effettiva dello 0,012%.