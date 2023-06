Jeff Bezos ha acquistato una singola azione Amazon, ed ha già guadagnato 9 Dollari

È sicuramente particolare il movimento effettuato da Jeff Bezos e rivelato dalla Securities and Exchange Commission. A quanto pare, l’ex CEO di Amazon il 25 maggio 2023 scorso ha acquistato una singola azione del colosso degli e-commerce, per un valore di 115 Dollari.

Si tratta del primo movimento di questo tipo dal momento che da oltre due decenni Bezos non acquistava azioni della società da lui fondata. Proprio il bizzarro acquisto di una singola azione ha dato il via ad una serie di speculazioni sul suo conto: l’operazione infatti è stata completata alle 16:20, e nella stessa documentazione Bezos ha confermato di aver donato oltre 69mila azioni Amazon ad un’organizzazione no profit.

L’orario (4:20) ed il numero di azioni donate (69mila) potrebbero essere legate ad un’azione di trolling simile a quella del numero uno di SpaceX e Tesla. Il numero 42 è infatti un riferimento al Weed Day del 20 Aprile, mentre 69 al “A Hitchhiker's Guide to the Galaxy” di Douglas Adams.

Bezos ha pagato 114,77 Dollari per la sua quota Amazon, e nelle ore successive il titolo ha registrato un incremento che ha portato il valore nominale di una singola azione a 123,43 Dollari: ciò vuol dire che Bezos da questo particolare investimento ha guadagnato circa 9 Dollari.

Ricordiamo che Jeff Bezos ha lasciato Amazon nel 2021, quando si è dimesso per edere la guida del gigante ad Andy Jassy, che tutt’oggi è il numero uno della società.