Jeff Bezos 'aggancia' il patrimonio di Bill Gates ed è nuovamente il più ricco al mondo

Ad una settimana esatta dal sorpasso da parte di Bill Gates, l'amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, ha pareggiato i conti e nel Bloomberg Billionaries Index è tornato in testa, insieme al collega di Microsoft, nella classifica degli uomini più ricchi del mondo.

I due imprenditori statunitensi infatti ora hanno un patrimonio di 109 miliardi di Dollari, ed hanno distanziato Bernard Aranult, che ha guadagnato 440 milioni di Dollari dall'ultima rilevazione e resta terzo con 100 miliardi di Dollari.

Quarto invece Warren Buffett, a quota 86 miliardi di Dollari, mentre Mark Zuckerberg di Facebook è quinto, fermo a quota 75,9 miliardi di Dollari. Restando in settore tech, il patrimonio di Larry Page di Google è a 62,8 miliardi di Dollari, mentre Sergey Brin è undicesimo dietro Larry Ellison

L'ex amministratore delegato di Microsoft, Steve Ballmer, detiene ora una ricchezza di 55,3 miliardi di Dollari, mentre l'ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie, è ventitreesima con 35,1 miliardi di Dollari di capitale.

Come evidenziato dalla stessa Bloomberg nella pagina dedicata, l'anno in corso è stato molto negativo a livello economico per Jeff Bezos, il cui patrimonio è calato di 15,8 miliardi di Dollari: un ruolo importante ce l'ha avuto il divorzio da record da 38 miliardi di Dollari, ma anche la recente trimestrale di Amazon che non ha rispettato le attese di Wall Street.