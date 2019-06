Jeff Bezos di Amazon è in vacanza in Sicilia a bordo di uno yacht extralusso

Tempo di vacanze anche per Jeff Bezos, il papà di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo. Il miliardario americano, come molti altri colleghi, ha scelto l'Italia come meta turistica per le ferie estive, ed è approdato da qualche giorno in Sicilia a bordo di uno yacht di extra lusso lungo 136 metri.

A riportare la notizia una testata locale, secondo cui Bezos sarebbe approdato alle Eolie sul suo mega yacht "Flying Fox", che può ospitare fino a 22 ospiti e 54 membri dell'equipaggio.

Come facilmente immaginabile, il Flying Fox è dotato di ogni comfort immaginabile: dal beach club alla beauty room, passando per una jacuzzi esterna ed una sala messaggi, senza contare le luci subacque ed una piscina.

Tra le stanze ne figura anche una con camino, una sauna, una spa, una palestra ed anche una sala cinematografica privata per vedere i propri film preferiti. Il tutto è completato da due ampie terrazze con vista mare, due elicotteri ed aree relax immense.

La nuova imbarcazione è costruita da Lurssen, ma la progettazione è stata affidata ad Espen Oeino, mentre gli interni sono stati curati da Mark Berryman.

Nonostante il recente divorzio dalla moglie, che gli è costato 36 miliardi di Dollari, Bezos non sembra aver badato a spese e si sta rilassando in Italia.