Jeff Bezos annuncia il divorzio: la moglie diventa seconda azionista di Amazon?

Il primo divorzio "VIP" dell'anno è servito e tocca da vicino il mondo della Silicon Valley. Jeff Bezos, amministratore delegato e fondatore di Amazon nonchè uomo più ricco del mondo, tramite un post pubblicato sul proprio account Twitter, ha annunciato il divorzio dalla moglie MacKenzie Bezos dopo 25 anni di matrimonio.

L'ormai ex moglie, madre di quattro figli avuti proprio dal matrimonio col ricco imprenditore di Seattle, è la scrittrice più ricca del mondo ed il suo patrimonio potrebbe aumentare ulteriormente.

Il divorzio potrebbe entrare a tutti gli effetti nei libri dei record in quanto quasi tutto il patrimonio di Bezos, di 137 miliardi di Dollari, è sotto forma di titoli azionari Amazon, ecco perchè in molti stanno già ipotizzando che a MacKenzie potrebbe andare un pacchetto di titoli molto elevato. Secondo molti la donna potrebbe diventare la seconda azionista più importante di Amazon, dietro all'ex marito ovviamente.

Bezos possiede circa 79 milioni di azioni di Amazon, che valgono 130 miliardi di Dollari e che danno al CEO una quota del 16% nella società, una percentuale che lo rende ampiamente il maggiore azionista del negozio. Al secondo posto si piazza Vanguard, al 6%, in attesa di sviluppi.

La stampa americana sta dando ampio spazio al caso nella giornata di oggi, e spiega il motivo per cui a MacKenzie potrebbe finire un cospicuo pacchetto di Amazon, nonostante le numerose abitazioni che la coppia ha in tutta l'America.

Il tutto è da ricercare nel fatto che è altamente probabile che la coppia presenti l'istanza di divorzio nello stato dei Washington, in cui le attività acquistate durante il matrimonio sono considerate congiuntamente dalle due parti. Ciò vuol dire che, in caso di divorzio, questi beni devono essere divisi tra i coniugi. A differenza di stati come la California, Washington non richiede che le risorse siano divise equamente tra le due parti.

Gli esperti legali però sostengono che le probabilità che la coppia divorzi utilizzando la procedura consensuale siano molto alte. Sull'eventuale ingresso di MacKenzie in Amazon, al momento non sono note molte informazioni: bisogna anche considerare l'eventuale presenza di accordi pre o post nunziali che potrebbe frenare le pretese della donna in termini di titoli Amazon.