Jeff Bezos annuncia l'Earth Fund: 10 miliardi per combattere i cambiamenti climatici

Jeff Bezos ha annunciato che metterà sul piatto ben 10 miliardi di dollari per combattere i cambiamenti climatici. Questi soldi serviranno per finanziare "ogni attività che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale".

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e The Verge, lo stesso Jeff Bezos ha scritto sul suo profilo Instagram ufficiale: "Oggi sono entusiasta di annunciare il lancio del Bezos Earth Fund.⁣⁣⁣ ⁣I cambiamenti climatici sono la più grande minaccia per il nostro Pianeta. Voglio lavorare insieme ad altri sia per amplificare i modi conosciuti sia per esplorare nuovi metodi per combattere l'impatto devastante del cambiamento climatico su questo Pianeta che condividiamo tutti.

Questa iniziativa globale finanzierà scienziati, attivisti, ONG - ogni attività che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale. Possiamo salvare la Terra. Ci saranno azioni collettive da parte di grandi e piccole aziende, stati, organizzazioni globali e singoli individui. Sto mettendo 10 miliardi di dollari per iniziare [...]. La Terra è l'unica cosa che tutti abbiamo in comune: proteggiamola insieme". ⁣⁣⁣

Insomma, sembra proprio che questi 10 miliardi di dollari siano solamente il primo passo da parte di Bezos. Vi ricordiamo che qualche giorno fa il CEO di Amazon ha fatto parlare di sé per via dell'acquisto della casa più costosa di Los Angeles.