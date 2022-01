Jeff Bezos assume i migliori scienziati premio Nobel per 'sconfiggere' la vecchiaia

In futuro sentiremo sempre più spesso parlare di Altos Labs, una startup che utilizzerà la riprogrammazione cellulare per invertire malattie, lesioni e disabilità, fondata nientepopodimeno che da Jeff Bezos. La cosa ancor più interessante è che nonostante si tratti di una startup, sono stati assunti alcuni dei migliori premi Nobel in circolazione.

La società avrà sede a San Diego e nella San Francisco Bay Area negli Stati Uniti, nonché a Cambridge nel Regno Unito e in Giappone.

Tra i membri del team troviamo Shinya Yamanaka, premio Nobel che ha riprogrammato cellule mature in cellule staminali, Juan Carlos Izpisua Belmonte, ex professore al Salk Institute che ha lavorato sulla rigenerazione degli organi, Wolf Reik, professore onorario a Cambridge che lavora sulla riprogrammazione epigenetica delle cellule e Peter Walter, ricercatore presso l'Howard Hughes Medical Center.

Oltre a questi illustri nomi, figurano anche all'interno del consiglio di amministrazione Frances Arnold, che ha vinto il Premio Nobel per la Chimica 2018 per il suo lavoro sull'evoluzione diretta degli enzimi, Jennifer Doudna, vincitore il Premio Nobel per la Chimica 2020 per il suo lavoro sulla tecnica di modifica genetica, CRISPR e David Baltimore, che ha vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 1975 per il suo lavoro sull'interazione dei virus con il materiale genetico delle cellule. Ecco, invece, tutti i vincitori del Premio Nobel 2021.

La società, inoltre, ha ricevuto un finanziamento di 3 miliardi di dollari per la ricerca scientifica e per la creazione di nuove medicine. Insomma, Altos Labs sembra essersi impegnata in una crociata contro l'invecchiamento (a proposito, è possibile ritardare il processo di invecchiamento?). Riusciranno alcuni dei migliori scienziati sulla Terra a scoprire qualcosa? Staremo a vedere.