Jeff Bezos: il CEO di Amazon tradito da alcuni SMS?

Nella giornata di ieri Jeff Bezos e la moglie MacKenzie hanno annunciato il divorzio dopo venticinque anni di matrimonio e quattro figli. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo e molti giornali hanno avanzato alcune ipotesi sui motivi che hanno spinto la coppia a prendere la decisione.

Secondo alcuni quotidiani americani, a tradire Bezos sarebbero stati alcuni SMS di testo rubati dal proprio smartphone.

Il National Enquirer sostiene che la motivazione principale che si cela dietro il divorzio sarebbe da ricercare in alcuni messaggi di testo che Bezos avrebbe scambiato con Lauren Sanchez, con la quale avrebbe una relazione.

La Sanchez sarebbe moglie dell'amico Patrick Whitesell, uno degli agenti di Hollywood più popolare. La relazione andrebbe avanti da circa otto mesi, secondo il tabloid che avrebbe anche ottenuto alcune fotografie dei due insieme. E' chiaro che si tratta di informazioni tutte da verificare, ed Amazon ovviamente non ha voluto commentare le indiscrezioni, riferendo che "Jeff è concentrato e coinvolto su tutte le decisioni di Amazon".

Nel frattempo, nella giornata di oggi sono emersi nuovi dettagli sul divorzio. A quanto pare la coppia Bezos non avrebbe alcun tipo di accordo prematrimoniale, il che lascia aperta all'ipotesi che porta ad un ingresso di MacKenzie in Amazon come seconda azionista.