Jeff Bezos chiarisce gli obiettivi di Blue Origin: nel mirino della compagnia c'è la Luna

Jeff Bezos ha ribadito più volte di vedere di buon occhio tutte le iniziative dedite alla colonizzazione dello spazio; ora però il fondatore di Amazon, oltre ad avere semplicemente gli occhi puntati verso il cielo, ci spiega quali sono i suoi piani futuri in questo ambito, da raggiungere tramite la sua Blue Origin.

In un'intervista con GeekWire, Bezos ha approfondito gli obiettivi che intende raggiungere grazie a Blue Origin, la compagnia aerospaziale privata da lui creata nel lontano 2000: nel mirino del magnate dell'e-commerce ci sarebbe la creazione di un insediamento permanente sulla Luna. Il satellite viene infatti considerato da Bezos non solo adatto, ma anche conveniente per questo scopo.

Per raggiungere questo obiettivo, l'imprenditore aspira a stringere un accordo che possa portare la sua azienda a lavorare fianco a fianco con la NASA e con l'Agenzia Spaziale Europea; ad ogni modo, anche se Blue Origin non dovesse collaborare con i due prestigiosi enti, Bezos si è dichiarato disposto a fare tutto il necessario per realizzare il proprio progetto.

Ma le mire del fondatore di Amazon si espandono ben oltre il costruire un semplice insediamento: nel futuro del colonizzazione spaziale ci sarebbe per Bezos la possibilità di "spostare" una grossa porzione dell'industria pesante dalla Terra alla Luna, un progetto che potrebbe prendere il via già nei i prossimi decenni. Il nostro pianeta verrebbe quindi utilizzato come residenza, e potrebbe ospitare solamente l'industria leggera, anche se questo futuristico piano non rientrerebbe per forza tra gli obiettivi futuri di Blue Moon.

Ma Bezos si spinge anche oltre, ipotizzando che alcune persone in futuro potrebbero lavorare direttamente all'interno di specifiche strutture costruite su alcuni asteroidi.

Questi obiettivi accomunerebbero in parte Blue Moon con Space X, dato che la compagnia di Elon Musk vuole raggiungere (e colonizzare) Marte.