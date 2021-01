Jeff Bezos si conferma il filantropo più attivo nel 2020: donati 10 miliardi di dollari

Jeff Bezos di recente è stato confermato come l’uomo più ricco del mondo secondo il Billionaires Index di Bloomberg, la classifica annuale dei vari Zio Paperone. Ma al contrario del grande Scrooge McDuck creato da Carl Barks, Bezos risulta in testa alla classifica dei più grandi filantropi del 2020, superando tutti con una donazione da urlo.

A stilare la lista delle migliori donazioni dell’anno appena concluso è stato, come da prassi, il sito The Chronicle of Philanthropy, il quale ha posto sul gradino più alto del podio il CEO di Amazon grazie a un regalo da 10 miliardi di dollari per lanciare l’iniziativa ambientale Bezos Earth Fund, progetto nato nel febbraio 2020 per combattere i cambiamenti climatici finanziando “ogni attività che offra una reale possibilità di aiutare a preservare e proteggere il mondo naturale”. Grazie a questo fondo, 16 organizzazioni no profit coinvolte nella risposta alla crisi climatica hanno ricevuto 790 milioni di dollari; il numero di gruppi, però, è destinato ad aumentare.

Oltre a questo grande dono da parte di Jeff Bezos, però, non c’è molto: il resto della Top 10, infatti, conta in totale 2,6 miliardi di dollari, la somma più bassa dal 2011. Il podio si completa con Phil e Penny Knight, i quali hanno donato assieme più di 900 milioni di dollari alla Knight Foundation, organizzazione no profit che si occupa di supportare idee che promuovono giornalismo di qualità, innovazione in ambito mediatico e nel coinvolgimento delle comunità; ma figura anche un’altra donazione da 300 milioni di dollari all'Università dell'Oregon.

La classifica poi continua con Fred e June Kummer, i quali hanno donato 300 milioni di dollari per stabilire una fondazione a sostegno dei programmi presso la Missouri University of Science and Technology. Tra i grandi nomi appare poi Mark Zuckerberg assieme a sua moglie Priscilla Chan, i quali hanno consegnato una donazione da 250 milioni di dollari al Center for Tech and Civic Life, che ha lavorato su questioni di sicurezza del voto nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020.

Altri grandi nomi, come per esempio il noto filantropo Bill Gates, quest’anno risultano essere assenti; bisogna però dire che il fondatore di Microsoft ha donato molte risorse monetarie per lo sviluppo del vaccino per il COVID-19, dunque kudos anche a lui.

Come Jeff Bezos, però, anche la sua ex moglie MacKenzie Scott si è confermata come una delle filantrope più attive a livello mondiale: dopo il divorzio lei avrebbe infatti donato 4.158.500.000 dollari a 384 organizzazioni statunitensi tra cui appaiono anche banchi alimentari e fondi di emergenza per coloro che, a causa del Coronavirus, hanno sofferto molto.