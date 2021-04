Jeff Bezos si conferma l'uomo più ricco al mondo: patrimonio in crescita

Forbes ha pubblicato l'annuale classifica dei paperoni del mondo e per il quarto anno di fila non si registrano cambiamenti al vertice. L'uomo più ricco del globo infatti si conferma il patron di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio personale di 117 miliardi di Dollari, in crescita di 64 miliardi rispetto al 2020.

Secondo posto per Elon Musk che ha riportato un incremento del 500% su base annua: il numero uno di SpaceX e Tesla, come abbiamo avuto modo di raccontare, ha fatto registrare un patrimonio di 151 miliardi di Dollari, 126,4 miliardi in più rispetto ad un anno fa quando era al 31esimo posto della classifica annuale con "soli" 24,6 miliardi di Dollari.

Scivola invece al quarto posto Bill Gates, con un patrimonio che passa da 98 a 124 miliardi di Dollari, mentre è quinto Mark Zuckerberg di Facebook che in un anno registra un incremento del patrimonio di 42,3 miliardi di Dollari ed ora è pari a 97 miliardi.

Al settimo posto resta Larry Ellison, il cofondatore e CTO di Oracle che supera Larry Page di Google (ottavo) con una ricchezza personale di 93 miliardi di Dollari.

Il cofondatore di Google ha raddoppiato il suo patrimonio, che nel 2020 era a quota 50,9 miliardi di Dollari ed ora è pari a 91,5 miliardi. Sergey Brin è invece nono con 89 miliardi di Dollari.

Ricordiamo che nel corso del terzo trimestre dell'anno Jeff Bezos lascerà Amazon, mantenendo però il ruolo di presidente esecutivo e la partecipazione.