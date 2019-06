Jeff Bezos contestato durante il keynote tenuto da Amazon alla conferenza Re: MARS

Attimi di tensione durante il keynote tenuto nella giornata di ieri dal CEO e presidente di Jeff Bezos alla conferenza Re: MARS del colosso di Seattle, dedicata al mondo dell'intelligenza artificiale e robotica. Il discorso dell'uomo più ricco al mondo è stato interrotto da una contestatrice .

La ragazza, infatti, è salita sul palco e rivolgendosi a Bezos ha affermato che "dato che sei il presidente di Amazon, fai qualcosa per gli animali". Armata di rosa bianca e badge per prendere parte all'evento, la donna faceva parte del gruppo Direct Action Everywhere, ed ha rivelato di essere stata all'interno di alcuni "allevamento di polli di Amazon" in cui ha potuto constatare gli abusi sugli animali.

Amazon non possiede o gestisce direttamente allevamenti di polli, ma li acquista da fornitori che già in precedenza erano stati presi di mira dagli attivisti. DXE ha occupato le strutture gestite da Petaluma Polutry e Pitman Family Farms, che riforniscono Amazon ed altri rivenditori di prodotti a base di pollo e tacchino.

Gli attivisti di DXE affermano di aver visitato una dozzina di fattorie che riforniscono cibi integrali come prodotti a base di polli ruspanti ed a giudicare da quanto svelato, non hanno mai visto un pollo all'esterno delle strutture. Il gruppo di animalisti evidentemente si sofferma sull'allevamento intensivo degli animali.

A giudicare da quanto raccontato dai presenti, Bezos non ha fatto una piega e subito dopo l'allontanamento della manifestante è tornato a parlare di Project Kuiper.

Durante l'evento Amazon ha anche svelato i nuovi robot per i centri di distribuzione e lo Shazam dei vestiti.

Si ringrazia The Verge per la foto di copertina.