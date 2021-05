Jeff Bezos, quanto costa lo yacht del CEO di Amazon? Più di una serie TV

Amazon ha annunciato la sua serie TV dedicata a "Il Signore degli Anelli". Quest'ultima ha attirato particolarmente l'attenzione del pubblico anche per via del budget stellare. Per intenderci, si tratta della serie TV più costosa nella storia del piccolo schermo. Eppure, c'è qualcosa che costa di più, ad esempio lo yacht di Jeff Bezos.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e Jezebel, due anni fa il CEO di Amazon ha acquistato un superyacht, che è ormai quasi completo, per una cifra vicina ai 500 milioni di dollari. La lunghezza dello yacht a quanto pare è di circa 127 metri (417 piedi) e dispone di ponti, eliporto e yacht "di supporto". Insomma, Bezos non ha proprio badato a spese, in modo da essere il proprietario di quello che di fatto rappresenta il più grande yacht del mondo.

Per il resto, pensate che la succitata serie TV di Amazon dedicata a "Il Signore degli Anelli" è costata 465 milioni di dollari, solamente per la prima Stagione. Cifre astronomiche, che hanno lasciato "a bocca aperta" anche Elijah Wood, interprete del protagonista della nota saga cinematografica. Insomma, Bezos sta "esagerando" nel mondo delle serie TV, ma anche nel personale non scherza affatto.

Per farvi un esempio concreto in termini di yacht, nel recente passato si è parlato molto di quello del noto regista Steven Spielberg, che però ha un valore di circa 158 milioni di dollari.