Jeff Bezos si dimette da CEO di Amazon: il magnate lascia dopo 30 anni

Incredibile ma vero: dopo 30 anni, Amazon avrà un nuovo amministratore delegato. Jeff Bezos, CEO e fondatore dell’e-commerce più famoso ed importante al mondo, ha annunciato che dalla prossima estate non sarà più il numero uno dell’azienda.

Nello specifico, nel corso del terzo trimestre Bezos assumerà il ruolo di presidente esecutivo, mentre il nuovo CEO sarà Andy Jessy, attualmente a capo degli Amazon Web Services, la divisione della società di Seattle che si occupa di cloud computing.

Nonostante l’addio come CEO, Bezos avrà comunque un ruolo importante nell’azienda e continuerà ad essere azionista di maggioranza. In una dichiarazione si è detto convinto che “questo è il miglior periodo per iniziare la transazione visto che Amazon si trova al massimo del suo splendore”. Bezos ha anche spiegato che grazie a questa decisione avrà più tempo da dedicare alle altre sue aziende, tra cui figura il quotidiano americano Washington Post.

Bezos grazie ad Amazon è diventato l’uomo più ricco al mondo oltre che una delle personalità più influenti a livello mondiale.