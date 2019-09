Jeff Bezos e i dipendenti di Microsoft aiutano Greta Thunberg per i cambiamenti climatici

Dopo aver portato i dipendenti di Amazon e Google dalla sua parte, Greta Thunberg è riuscita a convincere anche quelli di Microsoft e persino Jeff Bezos. Infatti, i lavoratori dell'azienda di Redmond e il CEO di Amazon hanno appoggiato le idee dell'attivista adolescente in merito ai cambiamenti climatici.

In un lungo post pubblicato su Github, i dipendenti di Microsoft chiedono esattamente quanto richiesto in precedenza anche da quelli di Amazon e Google, ovvero zero emissioni entro il 2030, zero contratti con compagnie petrolifere e zero finanziamenti per i politici che negano i cambiamenti climatici.

"Ieri è stata annunciata un'importante collaborazione tra Microsoft, Chevron e Schlumberger, una compagnia petrolifera. Questa partnership delinea l'uso di Microsoft di 'una piattaforma di intelligenza artificiale basata sul cloud per migliorare i servizi digitali nel settore petrolifero'. Con questo tipo di notizie a soli 3 giorni dal Global Climate Strike, non è più possibile ignorare la complicità di Microsoft nella crisi climatica", si legge nel post scritto dai dipendenti di Microsoft.

Ma non è finita qui, il post continua: "Il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) dichiara il 2030 come il punto di non ritorno per danni irreversibili al nostro Pianeta. È indispensabile che leader del settore come Microsoft rispondano al più presto a questa emergenza e creino un esempio per altre società tecnologiche. Questa è la più grande sfida dell'umanità, che richiede il contributo di società, organizzazioni e governi per attuare un cambiamento".

Insomma, i dipendenti di Microsoft hanno tirato una bella "frecciatina" alle politiche interne della propria azienda e sembra proprio che l'attivista adolescente Greta Thunberg stia facendo muovere qualcosa.

Nel frattempo, Jeff Bezos, CEO di Amazon, ha dichiarato che il suo obiettivo sarà quello di utilizzare al 100% risorse rinnovabili entro il 2030. Ci sarà anche uno step intermedio che prevede di ridurre le emissioni dell'80% entro il 2024. Una delle prime mosse di Amazon consisterà nell'acquistare 100.000 furgoni elettrici.