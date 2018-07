Jeff Bezos è diventato l'uomo più ricco della storia moderna

Il Prime Day 2018 è cominciato da meno di dodici ore, ma Jeff Bezos può già sorridere. Il miliardario fondatore della piattaforma online, infatti, alla luce delle vendite registrate oggi, è diventato la persona più ricca dell'epoca moderna.

Secondo quanto affermato dal Bloomberg Bilionaires Index, un indice quotidiano che misura la ricchezza delle persone, da questa mattina Bezos ha un patrimonio superiore ai 150 miliardi di Dollari, un dato che lo ha reso la persona più ricca della storia moderna.

L'indice tiene anche in considerazione dell'inflazione nel momento in cui il patrimonio del fondatore di Microsoft, Bill Gates, aveva un valore superiore ai 100 miliardi di Dollari, nel 1999. Quella ricchezza, al giorno d'oggi varrebbe circa 149 miliardi di Dollari.

Proprio Bezos e Gates si sono dati a lungo battaglia nella classifica dei paperoni del mondo, ma lo scorso anno c'è stato quello che è a tutti gli effetti considerabile il sorpasso definitivo.

Al momento, il patrimonio di Bezos è del 60 per cento superiore a quello di Gates, fermo a "soli" 95 miliardi di Dollari. Tuttavia, è doveroso notare che l'ex CEO di Microsoft ha diviso la sua ricchezza in modo diverso e che avrebbe lo stesso patrimonio netto di Bezos nel caso in cui fosse ancora in possesso di tutti i suoi pani, tra cui miliardi di Dollari ed i pacchetti di azioni Microsoft.

Bezos è noto per la sua avarizia e per le condizioni di lavoro a cui sottostanno i dipendenti delle proprie aziende, mentre la storia di Gates è ben diversa.

Sarà senza dubbio vedere però quale sarà il patrimonio di Bezos al momento del termine del Prime Day, previsto per domani, 17 Luglio, alle 23:59.