Jeff Bezos da domani non sarà più il CEO di Amazon: con quanti soldi va in pensione?

La dimissione di Jeff Bezos da CEO di Amazon è nota già da tempo: dopo 30 anni da amministratore delegato del colosso globale dell’e-commerce, nella giornata di domani, lunedì 5 luglio 2021, la sua esperienza giungerà a termine. C’è però un quesito piuttosto interessante: con quanti soldi andrà in pensione?

Secondo il Billionaire's Index di Bloomberg e diverse analisi tratte dall’US Census Bureau e dalla Federal Reserve, riprese in toto da Business Insider, con il ritiro dal suo ruolo all’età di 57 anni Jeff Bezos si godrà la sua ricchezza stimata a quota 199 miliardi di Dollari. Per fare un paragone con il patrimonio netto medio di un americano a 65 anni, età media del pensionamento negli Stati Uniti, si tratta di un numero quasi 740.000 volte superiore, dato che la cifra per il cittadino medio è pari a 266.400 Dollari.

La ricchezza dei Jeff Bezos a quanto pare è aumentata particolarmente nel corso del biennio 2020-2021 a causa della pandemia COVID-19 e l’ascesa alle stelle di Amazon e delle vendite globali: si parla, infatti, di un aumento di 75 miliardi di Dollari del suo patrimonio netto solamente in seguito alla scorsa annata, per una somma di stipendi e compensi vari mensili che andava dagli 81.840 Dollari agli 1,6 milioni di Dollari.

Volete altri metri di paragone? Jeff Bezos si ritirerà con il doppio della ricchezza dell’intera monarchia britannica, dopo avere guadagnato ogni secondo più soldi di quelli che un lavoratore medio guadagna in una settimana. Non per niente, egli allo stato attuale è l’uomo più ricco del mondo e, per “festeggiare”, si godrà un viaggio nello spazio di 10 minuti grazie alla sua azienda Blue Origin.