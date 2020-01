Jeff Bezos dona 690mila Dollari per gli incendi in Australia, ma gli utenti lo criticano

Negli ultimi giorni sono tanti i miliardari ad essere scesi in campo per dare un contributo all'Australia distrutta dai roghi. Alla lista si è aggiunto anche l'uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, che tramite il proprio account ufficiale Instagram ha annunciato di aver donato 1 milione di Dollari australiani, l'equivalente di 690mila Dollari USA.

Il messaggio, condito da una fotografia che ritrae un Vigile del Fuoco, però è stato criticato dagli utenti nonostante la nobile motivazione. Il motivo? In molti lo hanno accusato, ancora una volta, di avarizia. Infatti, per i più critici la donazione di Bezos sarebbe esigua rispetto al suo patrimonio netto da 113 miliardi di Dollari.

Su Twitter un critico ha osservato che "Bezos guadagna quella cifra in tre minuti", e che influencer e persone significativamente meno ricche di lui hanno donato di più. "Kylie Jenner ha donato un milione. Diciamo che vale qualche miliardo in meno di Bezos" afferma un utente, a cui fa eco un altro che ricorda come il CEO del colosso degli e-commerce l'anno scorso abbia speso 10 milioni di Dollari per una pubblicità mandata in onda durante il Super Bowl.

Leonardo di Caprio con la sua fondazione Earth Alliance ha invece investito 3 milioni di Dollari per il sostegno alle comunità locali ed il salvataggio della fauna.