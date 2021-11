Jeff Bezos dona due miliardi di Dollari all'Africa, l'annuncio alla Cop26

Nel corso della conferenza ONU Cop26 in corso in questi giorni a Glasgow, l'ex amministratore delegato di Amazon, Jeff Bezos, nonchè uno degli uomini più ricchi del mondo e della storia dell'umanità, ha annunciato una donazione da due miliardi di Dollari all'Africa.

Obiettivo di questo progetto, annunciato al fianco del Principale Carlo, è ridare vita ai terreni degradati.

Jeff Bezos ha spiegato che è necessario che l'umanità resti unita per proteggere il nostro pianeta, ed ha osservato che "il clima è una motivazione importante per investire nella natura". L'imprenditore e papà del negozio più popolare ed importante al mondo ha definito il 2021 un anno critico.

"La natura fornisce tutto il cibo che mangiamo, l'acqua che beviamo e l'ossigeno che respiriamo. Ci dà la vita, è bella, ma è anche fragile" ha affermato ripercorrendo il viaggio nello spazio a bordo di Blue Origin. A riguardo Bezos ha affermato che "vedere la Terra dallo spazio cambia la prospettiva con cui si guarda il mondo. Non ero preparato. L'atmosfera sembra così sottile dallo spazio ed il mondo così finto e fragile".

Bezos ha anche annunciato che promuoverà progetti ecologici e la raccolta di contributi dal settore privato globale, in modo tale da ripristinare le terre per "migliorare la fertilità del suolo, far aumentare i raccolti, incrementare la sicurezza alimentare, rendere l'acqua più disponibile, creare lavoro e dare spinta alla crescita economica" in Africa.

Dallo scorso Luglio, Jeff Bezos non è più il CEO di Amazon ed al su posto è arrivato Andy Jassy.