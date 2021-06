Jeff Bezos e suo fratello andranno (quasi) nello spazio il prossimo mese

Con le ormai imminenti dimissioni da CEO di Amazon, Jeff Bezos si appresta ad una nuova avventura nello spazio, insieme a suo fratello. Il magnate di Seattle ha infatti annunciato la notizia attraverso un video pubblicato su Instagram in cui si vede anche suo fratello Mark.

I due saranno lanciati il 20 Luglio a bordo di un razzo costruito da Blue Origin di Jeff.

I Bezos raccontano di come un viaggio nello spazio sia un sogno coltivato sin da bambini, ed il papà di Amazon afferma che sarà "emozionante" avere al fianco suo fratello durante quella che si appresta ad essere una storica avventura.

I fratelli Bezos voleranno ai confini dello spazio a bordo del razzo riutilizzabile New Shepard di Blue Origin, caratterizzato dalla Crew Capsule che come abbiamo ampiamente raccontato su queste pagine, ha abbastanza spazio per ospitare sei passeggeri.

Il razzo prenderà il volo tra poco più di un mese e mezzo ed una volta raggiunta la linea di Kàrmàn, a 100 chilometri dal livello del mare, vedrà la capsula staccarsi dal booster per consentire ai due passeggeri di vedere la curvatura della Terra e quindi sperimentare l'assenza di gravità. L'atterraggio di ritorno avverrà nel deserto del Texas occidentale con l'aiuto di un paracadute.