Jeff Bezos investe 3 miliardi di Dollari in una startup che vuole allungare la vita

E' passato meno di un anno dalle dimissioni di Jeff Bezos da CEO di Amazon, e durante questo lasso di tempo il magnate americano è completamente sparito. Di recente, nella fattispecie, l'ex amministratore delegato del colosso degli e-commerce ha investito 3 miliardi di Dollari nella startup Altos Labs.

L'azienda, di proprietà di Bezos dallo scorso Settembre, utilizzerà questo maxi investimento per raddoppiare i suoi piani di ricerca e sviluppo, che mirano alla "riprogrammazione cellulare", una tecnologia che è in grado di ringiovanire e prolungare le speranze di vita di 50 anni, sconfiggendo tutti quei mali legati all'invecchiamento come appunto i tumori.

Al momento tale tecnologia è stata usata solo in laboratorio, su cellule singole, ma per alcuni studiosi potrebbe trattarsi di quell'elisir di lunga vita su cui i sta lavorando da sempre.

A conferma di come Altos Labs voglia fare sul serio, Bezos proprio ieri ha annunciato che nella rosa dei dirigente è entrato anche Hal Barron, 59enne supermanager del settore farmaceutico che in precedenza era sotto contratto con GlaxoSmithKline. Una mossa che per molti già era significativa ma che unita al maxi investimento rinnova la sfida di Bezos.

La scorsa estate Jeff Bezos ha perso lo scettro di uomo più ricco del mondo ai danni di Elon Mus.