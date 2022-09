Jeff Bezos lavorava da McDonald's e l'ha ricordato con una foto

Alcune persone sono abituate a guardare ai principali imprenditori globali come se questi ultimi avessero trovato tutto pronto sin da subito. In realtà, dietro a un grande business spesso si nascondono sacrifici e dedizione che non sono stati inquadrati dalla telecamera. Una foto pubblicata da Jeff Bezos lo ha ricordato al Web di recente.

Come riportato anche da Gizmodo, nella giornata del 28 agosto 2022 sul profilo Twitter di Bezos è comparso un semplice scatto in cui si vede il fondatore di Amazon intento ad addentare un panino di McDonald's. La descrizione ha lasciato spiazzati gli utenti che non hanno mai approfondito la storia dell'imprenditore: "Il mio primo lavoro. E sempre lo stesso ottimo hamburger. Buona domenica".

Ebbene, sì: Bezos ha lavorato da McDonald's quando aveva 16 anni. Si tratta dunque effettivamente di quello che può essere definito il primo lavoro del fondatore di Amazon. Va detto che nel corso degli anni l'imprenditore ha affermato in alcune interviste di aver anche aiutato nell'ambito della fattoria di suo nonno, cosa che a suo dire gli ha consentito di imparare ad aggiustare da solo le cose quando non andavano.

Come ben potete immaginare visto l'enorme successo ottenuto da Bezos, le critiche non mancano ogni qualvolta l'imprenditore parla del suo passato precedente ad Amazon, ma ciò che emerge è che Bezos non è certamente nato ricco. Per intenderci, la madre faceva la cameriera e il padre era il proprietario di un negozio di biciclette.