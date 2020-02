Jeff Bezos 'non si fila' Fedez, il B.A. italiano di Amazon Prime Video

Un divertente episodio sta facendo discutere i frequentatori dei social network: il noto rapper Fedez, Brand Ambassador italiano di Amazon Prime Video, ha cercato di avvicinarsi a Jeff Bezos nel corso dell'after party degli Oscar che si è tenuto a Los Angeles nella notte del 10 febbraio 2020, ma il risultato non è stato esattamente quello sperato.

Infatti, come potete vedere nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra, Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome dell'artista 30enne, ha provato ad avvicinare il CEO di Amazon rimarcando il suo ruolo di Brand Ambassador di Prime Video in Italia, ma Bezos lo ha "liquidato", come sottolineato da Fedez: "non mi ha c****o di pezza".

Insomma, probabilmente Bezos aveva altro a cui pensare in quel momento. Ricordiamo che Fedez sta sponsorizzando Amazon Prime Video in Italia attraverso alcuni spot, come scritto dal rapper sul suo profilo Instagram. In particolare, in un post di qualche settimana fa si leggeva: "Grazie @jeffbezos per il pensiero! Non vedo l'ora di condividere con tutti i nostri progetti per il 2020".

Tuttavia, a Fedez non è andata comunque male, visto che in quella serata ha incontrato Kim Kardashian e Kanye West, facendosi anche scattare una foto con i due.