Jeff Bezos non è più l'uomo più ricco al mondo: superato da Bernard Arnault

Ancora una volta, Jeff Bezos ha perso lo scettro di uomo più ricco al mondo. Il patrimonio netto del fondatore di Amazon infatti è sceso di 760 milioni di Dollari ed ora è di 115,6 miliardi di Dollari, a causa del calo dello 0,7% delle azioni della piattaforma di e-commerce di venerdì.

Il calcolo si basa sulle stime di Forbes, che come di consueto a fine settimana ha aggiornato la propria classifica degli uomini più ricchi al mondo. Secondo la popolare rivista, la nuova persona più ricca al mondo sarebbe Bernard Arnault, il patron della catena di beni di lusso LVMH che detiene tra gli altri marchi anche Louis Vitton.

Forbes accredita al francese un patrimonio di 117 miliardi di Dollari, in aumento di 1,9 miliardi rispetto ai 102 miliardi di Dollari di quattro mesi fa. Secondo le stime, Arnault avrebbe superato anche il fondatore ed ex amministratore delegato di Microsoft, Bill Gates, che sarebbe al terzo posto dopo la donazione di 35,8 miliardi di Dollari in attività filantropiche.

Di diverso avviso invece Bloomberg, che nel Billionaire Index piazza Jeff Bezos e Bill Gates al primo posto ed Arnault in terza posizione.

Sul calo di patrimonio di Bezos pesa il divorzio da 38 miliardi di Dollari dalla moglie MacKenzie, formalizzato la scorsa estate.