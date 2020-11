Jeff Bezos, patrimonio personale in crescita: Elon Musk si avvicina

Come di consueto, Bloomberg ha diffuso la nuova classifica degli uomini più ricchi al mondo, che questa settimana contiene delle novità sostanziali in quanto strettamente legate al mondo della tecnologia. Al primo posto resta Jeff Bezos, ma si registra un balzo di Elon Musk.

Il papà di Amazon, infatti, nell'ultima settimana ha registrato un incremento di 547 milioni di Dollari, che portano il totale a 187 miliardi di Dollari: un record assoluto, che assume ancora più importanza se si tiene conto che solo nell'ultimo anno il patrimonio personale di Bezos è cresciuto di 72,2 miliardi di Dollari, a causa dell'incremento dei ricavi fatto registrare dall'e-commerce che soprattutto durante la prima fase della pandemia ha fatto il pieno di introiti.

Secondo posto per Elon Musk, che come abbiamo avuto modo di raccontare nelle passate ore ha superato Bill Gates. Il CEO e fondatore di SpaceX e Tesla, attualmente ha un patrimonio netto di 142 miliardi di Dollari, in crescita di 2,67 miliardi di Dollari rispetto alla precedente rilevazione e di 115 miliardi di Dollari rispetto allo scorso anno.

Bill Gates invece chiude il podio, con 129 miliardi di Dollari, un dato anch'esso in crescita su base annua (+15,9 miliardi di Dollari).

La classifica completa è visualizzabile direttamente sul sito di Bloomberg.