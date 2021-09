Jeff Bezos, il patrimonio supera i 200 miliardi ma Elon Musk è vicinissimo al sorpasso

Sfonda quota 200 miliardi di Dollari il patrimonio di Jeff Bezos. L'ex amministratore delegato di Amazon, che da poco più di un mese ha ceduto le redini della società ad Andy Jassy, nell'ultima rilevazione di Bloomberg haun patrimonio stimato di 201 miliardi di Dollari.

Su base annua la ricchezza è aumentata di 10,4 miliardi di Dollari, mentre rispetto all'ultimo aggiornamento la crescita è stata di 591 milioni di Dollari.

Nonostante ciò, però, si assottiglia sempre di più la differenza con il secondo paperone del mondo: Elon Musk di SpaceX e Tesla infatti ha un patrimonio stimato di 199 miliardi di Dollari, con una crescita annua di 29,2 miliardi e di 288 milioni in più rispetto alla settimana precedente.

Sempre restando in ambito tech, Bill Gates a seguito del divorzio è scivolato in quarta posizione a 154 miliardi di Dollari, nonostante l'incremento di 21,9 miliardi su base annua e di 304 milioni di Dollari rispetto al precedente aggiornamento. Il fondatore di Microsoft è alle spalle di Bernard Arnault, che con un patrimonio stimato di 164 miliardi di Dollari è in terza posizione. Mark Zuckerberg è quinto a quota 140 miliardi di Dollari, seguito da Larry Page e Sergey Brin a 128 e 124 miliardi di Dollari.