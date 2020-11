Jeff Bezos ha perso 9,8 miliardi di Dollari per 'colpa' del vaccino di Pfizer

L’ormai storico annuncio di Pfizer sul vaccino per il Coronavirus ha portato ad un crollo delle azioni delle società di vendita online o di servizi che hanno beneficiato del lockdown, come Zoom. Forbes, nel suo aggiornamento settimanale sugli uomini più ricchi del mondo, ha voluto quantificare l’effetto che ha avuto sulle casse dei Paperoni.

L’impatto del calo delle azioni di Amazon e Zoom si è fatto sentire anche sulle tasche degli amministratori delegati.

Il -5,5% riportato la scorsa settimana dal titolo Amazon, ha fatto scendere di 9,8% il patrimonio di Jeff Bezos, mentre quello della moglie MacKenzie Scott (che detiene un’ingente quota dell’e-commerce) è calato di 3,4 miliardi di Dollari. A rendere più morbida la perdita ci ha pensato un’operazione fatta da Bezos la settimana precedente, quando aveva venduto 3 miliardi di Dollari di azioni Amazon nel momento in cui le quotazioni avevano toccato il picco a seguito del risultato delle operazioni presidenziali.

Il CEO di Zoom, Eric Yuan, ha visto scendere la sua ricchezza del 19%, per un importo pari a 4,2 miliardi di Dollari. L’applicazione è stato il fenomeno della prima ondata, in quanto largamente utilizzata per le videochiamate.

Perdite anche per Mark Zuckerberg di Facebook, che ha riportato un -6 miliardi di Dollari dal suo “portafogli personale”, mentre Elon Musk ha perso “solo” 4 miliardi di Dollari.