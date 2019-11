Jeff Bezos sarebbe pronto ad acquistare una squadra di NFL

Secondo CBS Sports, l'amministratore delegato e fondatore di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe interessato ad acquistare una squadra di NFL allo scopo di ampliare i propri interessi che già includono il commercio online, l'editoria e l'esplorazione spaziale.

Al momento non è noto il nome della squadra, ma CBS Sports osserva come i Seattle Seahawks potrebbero essere messi in vendita a seguito della morte del proprietario, il cofondatore di Microsoft Paul Allen che è scomparso l'anno scorso.

Per Bezos si tratterebbe dell'ennesima acquisizione di rilievo. La più nota è quella del 2013, che permise al papà di Amazon di rilevare per 250 milioni di Dollari il Washington Post, uno dei giornali più autorevoli e popolari d'America.

Tredici anni prima però aveva fondato Blue Origin, la società specializzata in esplorazione spaziale che non ha mai nascosto le proprie intenzioni di andare sulla Luna e di consentire al contempo agli umani (ricchi, soprattutto visti i costi) di effettuare viaggi nello Spazio a bordo della navicella New Shepherd. Quest'ultimo progetto è il più costoso e Bezos ha più volte reso noto che per finanziare Blue Origin ogni anno liquida 1 miliardo di Dollari di azioni Amazon.

A ciò si aggiunge anche l'impegno filantropico: Bezos ha donato 100 milioni di Dollari a favore dei senzatetto e consente alle organizzazioni benefiche di controllare il modo in cui i fondi vengono spesi.

Jeff Bezos resta l'uomo più ricco al mondo, nonostante il calo del patrimonio riportato lo scorso Ottobre a seguito dell'annuncio dei risultati finanziari di Amazon ed il divorzio da record con la moglie.