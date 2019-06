Jeff Bezos punzecchia Musk: impossibile andare su Marte senza passare per la Luna

Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon e Blue Origin, punzecchia nuovamente il collega di SpaceX Elon Musk, e lo fa con un tema molto caro a quest'ultimo: la colonizzazione di Marte. Secondo il miliardario americano, cercare di arrivare sul Pianeta Rosso prima di tornare sulla Luna è "un'illusione".

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso del JFK Space Summit tenuto a Boston mercoledì scorso, quando Bezos ha parlato delle proprie ambizioni di arrivare sulla Luna stabilendo però una "presenza umana" sul nostro satellite. Il papà di Amazon però ha anche affermato che istituire qualsiasi tipo di insediamento permanente sulla Luna richiederebbe la collaborazione tra numerose aziende e più governi.

Proprio la colonizzazione della Luna, secondo Bezos, sarà centrale per la conquista di Marte: "tornare sulla Luna per restarci rappresenta il modo più veloce per arrivare su Marte. E' un'illusione che sia possibile farlo saltando questo passo".

Il CEO di Amazon ha spiegato che grazie alla forza di gravità è più facile spostare il materiale dalla Luna che dalla Terra: "c'è bisogno di un sacco di scorte di carburante e materiali sfusi per andare su Marte, ed è più comodo sollevarli dalla Luna che dalla Terra".

"Dobbiamo andare sulla Luna, mettere lì materiali e propellenti e costruire un deposito di carburante" ha affermato Bezos, che proprio qualche settimana fa ha presentato il lander Blue moon per i viaggi sulla Luna.