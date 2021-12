Jeff Bezos ed il suo regalo di Natale: una tenuta da 78 milioni di Dollari alle Hawaii

Sono passati diversi mesi da quando Andy Jassy è diventato CEO di Amazon, succedendo a Jeff Bezos, e l'ormai ex amministratore delegato del colosso degli e-commerce si sta godendo la sua nuova vita. Secondo quanto riportato dal New York Post, il magnate avrebbe acquistato una tenuta da ben 78 milioni di Dollari alle Hawaii.

Si tratta della "Tenuta di Carter", un vero e proprio paradiso terrestre di Maui che affaccia sull'oceano. La tenuta comprende una casa da 420 metri quadrati, una dépendance di 160 metri quadri, una piscina da 65 metri di lunghezza e ben sette appezzamenti di terreni.

Secondo quanto riportato dai tabloid a stelle e strisce, la scelta di Jeff Bezos sarebbe ricaduta su questa tenuta per due ragioni: la prima è ovviamente legata alla bellezza, ma la seconda sarebbe da ricercare nella totale privacy che sarebbe in grado di garantire a lui e la fidanzata Lauren Sànchez.

Bezos però non guarda solo a se stesso ed infatti il Post osserva che Bezos sarebbe anche alla ricerca di un attico per i suoi genitori nella parte opposta di Maui, a Montage Kapaluna Bay.

Gli abitanti di Maui, però, non avrebbero apprezzato in quanto Bezos analogamente a quanto fatto da altri miliardari che hanno acquistato case sull'isola, ha fatto lievitare i prezzi delle case. A suo favore però ci sono le numerose donazioni che il papà di Amazon ha fatto a Maui. Interessante anche notare come anche Leonardo DiCaprio possieda una casa a Maui: l'attore Premio Oscar qualche settimana fa è stato oggetto di un simpaticissimo tweet di Jeff Bezos.