Jeff Bezos ha ricevuto la Legione D'Onore in Francia: è la più alta onorificenza francese

Secondo quanto riportato da Le Point, Jeff Bezos ha finalmente ritirato l’onorificenza più prestigiosa della Francia, la Legione D’Onore, quasi un decennio dopo che gli era stata assegnata.

Il giornale ha pubblicato una fotografia che ritrae il presidente Francese, Emmanuel Macron, seduto assieme all’ex CEO di Amazon. La cerimonia si sarebbe svolta in gran segreto lo scorso 16 Febbraio 2023, e non è comparsa sulle agende pubbliche dell’inquilino dell’Eliseo, che è stato duramente criticato in quanto lo stesso giorno erano in corso degli scioperi per il piano di Macron di aumentare l’età pensionabile a 64 anni.

Bezos è stato insignito della Légion d’honneur circa un decennio fa, ben prima che Macron diventasse presidente, ma l’ha ritirata solo la scorsa settimana in occasione di una visita in corso nella capitale Parigi.

Gli oppositori di Macron hanno colto la palla al balzo per attaccare il Presidente attualmente in carica, accusandolo di essere dalla parte dei più ricchi e non del popolo. Da qualche anno, però, Jeff Bezos non è più l’uomo più ricco del mondo ed è stato superato da Elon Musk di SpaceX e Tesla che a sua volta proprio di recente è stato sorpassato da Bernard Arnault, l’imprenditore francese proprietario del colosso della moda LVMH.