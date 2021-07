No, Jeff Bezos e Richard Branson non sono astronauti

Recentemente siamo stati testimoni di imprese che rimarranno nella storia: due privati cittadini che sono arrivati nello spazio. Stiamo parlando dell'impresa dei miliardari Richard Branson e Jeff Bezos, che hanno inaugurato il turismo spaziale. Nel caso ve lo stesse chiedendo no, i due uomini non possono essere considerati astronauti.

Ad affermare quanto detto è stata la Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti perché, secondo quanto si legge, gli astronauti devono far parte di un equipaggio di volo e contribuire alla sicurezza del volo spaziale. Le regole, ovviamente non sono finite qui e per ottenere "il badge da astronauta" si devono rispettare diverse condizioni.

Innanzitutto il personale deve raggiungere un'altitudine di 80 chilometri sopra la superficie terrestre, ma non solo. In base alla nuova "clausola" aggiornata della FAA, il personale deve "dimostrare attività durante il volo essenziali per la sicurezza pubblica o per il contribuito alla sicurezza del volo spaziale umano".

Le missioni di Bezos e Branson hanno rispettato questo criterio? La risposta è ancora in discussione. Certo, sicuramente hanno dato il via a una "nuova era" che porterà a diversi vantaggi (come il costo dei lanci, anche per satelliti, ridotto e una rinnovata concezione dell'esplorazione spaziale da parte del pubblico).

Tuttavia, la Federal Aviation Administration non ha commentato direttamente i recenti voli di Blue Origin e Virgin Galactic anche se, secondo quanto affermato da un portavoce dell'agenzia federale alla CNN, al momento non stanno esaminando alcuna documentazione.