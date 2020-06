Jeff Bezos 'sfida' Elon Musk: Amazon AWS punta al business dei satelliti

Che giornate per il settore spaziale. Vi abbiamo appena raccontato su queste pagine dell'imminente lancio di SpaceX per conto della US Space Force, ma è già giunta l'ora di tornare sull'argomento, visto che Jeff Bezos sembra aver deciso di "sfidare" Elon Musk.

Infatti, stando anche a quanto riportato da TechCrunch e dal Wall Street Journal, Amazon Web Services (AWS), azienda di proprietà del gruppo Amazon che si occupa di cloud computing, vuole puntare al business dei satelliti, lanciando la "Aerospace and Satellite Solutions". Quest'ultima si dedicherà a progetti spaziali legati a clienti come la NASA e Lockheed Martin (che tra l'altro è dietro ai satelliti GPS III che SpaceX lancerà questa sera).

Interessante notare come la "Aerospace and Satellite Solutions" sarà guidata dall'ex generale dell'aeronautica Glint Closier, che è stato coinvolto nel processo di creazione della US Space Force (per conto della quale SpaceX sta lanciando i satelliti in data odierna). Nel caso ve lo stiate chiedendo, AWS è in grado di fornire alle forze armate statunitensi delle stazioni a Terra, in modo da gestire i satelliti con un costo inferiore.

In parole povere, Amazon non sta andando a intaccare i lanci di SpaceX, ma sta cercando di far utilizzare i suoi servizi alle forze spaziali statunitensi, "sfruttando" l'attuale momento positivo del settore, dovuto agli ingenti investimenti provenienti sia dal Governo USA che dalle compagnie private. Insomma, l'annuncio avvenuto in data odierna (che coinvolge anche alcuni clienti di SpaceX) non sembra casuale, ma appare quasi una "sfida" a Musk. D'altronde, ricordiamo che giusto qualche settimana fa il CEO di SpaceX ha dichiarato che secondo lui sarebbe ora di "indebolire Amazon".

Vi ricordiamo che Jeff Bezos possiede anche Blue Origin, compagnia spaziale che, come riportato da CNBC, sta "sfidando" SpaceX sotto diversi punti di vista. Insomma, probabilmente nei prossimi anni ne vedremo delle belle.