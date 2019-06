Jeff Bezos sfida Elon Musk: migliaia di satelliti per portare internet in tutto il mondo

Amazon è pronta a sfidare SpaceX ed il progetto Starlink. Il colosso americano nella giornata di ieri, in occasione della conferenza Re: MARS, ha annunciato la costituzione di una costellazione di 3.236 satelliti che dovranno portare internet "alle comunità non servite o poco servite in tutto il mondo".

L'iniziativa, nota come Project Kuiper, era stata preannuncaita da Geekwire, che aveva scovato che Kuiper Systems LLC di recente ha depositato tre serie di documenti presso l'ITU, l'organizzazione incaricata di coordinare le orbite terrestri.

Il progetto Kuiper consisterà nel lancio di satelliti a tre diverse altitudini: 784 a 367 miglia, 1.296 a 379 miglia e 1.156 a 391 miglia. Complessivamente, questi offriranno internet in aree che vanno da 56 gradi a nord (all'incirca in linea con la parte centrale della Scozia) a 56 gradi a sud (sotto la punta meridionale del Sud America). Di fatto, andranno a coprire oltre il 95% della popolazione terrestre.

Un portavoce di Amazon ha affermato che Project Kuiper "rappresenta una nuova iniziativa attraverso cui miriamo ad offrire connettività a banda larga a bassa latenza e ad alta velocità a comunità non servite e poco servite in tutto il mondo. Si tratta di un progetto a lungo termine che prevede la fornitura di internet a decine di migliaia di persone che non dispongono dell'accesso di base alla banda larga. Non vediamo l'ora di lavorare insieme alle aziende che condividono la nostra visione a questa iniziativa".

Bezos durante il keynote della conferenza ha solo parlato della colonizzazione della Luna, e non ha proferito parola su questo nuovo progetto.