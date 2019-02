Jeff Bezos sfida Elon Musk: presentato il piano per i razzi riutilizzabili di Blue Origin

Elon Musk non è l'unico eccentrico imprenditore che vuole conquistare lo Spazio. Infatti, da un bel po' di tempo a dir la verità, Jeff Bezos, CEO di Amazon e attualmente uomo più ricco del mondo, ha annunciato oggi il piano per i razzi riutilizzabili della sua azienda spaziale Blue Origin.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Space.com, la società del CEO di Amazon, che ha recentemente completato diversi voli di prova senza equipaggio, ha annunciato che il suo obiettivo è avere dei razzi riutilizzabili funzionanti il prima possibile, rilasciando un video in cui proprio Jeff Bezos spiega qual è la direzione che intraprenderà la compagnia.

"Penso che tutti noi abbiamo delle passioni e non si possono scegliere, ti scelgono loro, ma devi stare attento, devi cercarle", ha dichiarato il CEO di Amazon. Chiamando la Terra "il miglior Pianeta", Bezos ha inoltre affermato che la nostra popolazione si trova di fronte a una scelta: andare nello Spazio o rimanere sulla Terra in una situazione non proprio delle migliori.

"L'incredibile opportunità è la riusabilità. [...] (Un viaggio spaziale, ndr) ha bisogno di riusabilità operativa, realistica, pratica, pragmatica... questa è la chiave", ha continuato Bezos. Insomma, la direzione intrapresa dalla società del CEO di Amazon sembra essere chiara e a quanto pare presto Blue Origin e SpaceX potrebbero farsi concorrenza in tal senso. Non ci resta che stare a guardare.