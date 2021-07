Jeff Bezos nello spazio, il 'rivale' Elon Musk gli augura buona fortuna

Ci siamo: oggi Jeff Bezos volerà nello spazio, a qualche giorno di distanza da rivale di Virgin Galactic, Richard Branson. Alla lunga lista di persone che hanno voluto augurare all'ormai ex CEO di Amazon buona fortuna, si è aggiunto anche Elon Musk.

In risposta al tweet pubblicato da Blue Origin che ritrae i quattro turisti spaziali con le tute, Elon Musk ha voluto mandare il suo "in bocca al lupo per domani" a tutti.

Il viaggio dovrebbe durare circa undici minuti: Jeff Bezos volerà ai confini dello spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin: l'equipaggio galleggerà a gravità zero per tre minuti, fino a quando il razzo non raggiungerà l'altezza di 62 miglia dalla superficie terrestre.

Il tweet di Musk è significativo dal momento che la reazione tra i due miliardari è sempre stata spinosa: proprio qualche giorno fa lo stesso imprenditore sudafricano aveva commentato con una risata un meme che derideva Bezos in vista del volo spaziale di oggi.

Lo scorso 12 Luglio, Richard Branson ha ufficialmente dato il via al turismo spaziale a bordo del veicolo VSS Unity SpaceShipTwo. Oggi invece sarà la volta di Jeff Bezos, che mira a bissare l'impresa del suo rivale. Ce la farà? Lo scopriremo a brevissimo.