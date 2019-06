Jeff Bezos ha spiegato perchè l'umanità ha bisogno di colonizzare la Luna

Durante la conferenza Re: MARS di Amazon, l'amministratore delegato Jeff Bezos non è solo stato contestato da un'animalista, ma ha anche parlato dei progetti che ha intenzione di mettere in campo il gigante di Seattle per la conquista dello spazio.

La sua società Blue Origin infatti qualche mese fa ha presentato il lander lunare Blue Moon, ed ieri durante il keynote di ieri ha spiegato il motivo per cui intende conquistare lo spazio.

Il CEO di Amazon infatti ha affermato che esiste una ragione molto semplice per cui la sua altra compagnia, Blue Moon, sta lavorando al gigantesco lander per rendere più facili i viaggi sulla Luna: la sopravvivenza dell'umanità.

Bezos infatti ha affermato che l'uso della Luna fa parte del suo piano per salvare l'umanità, che prevede la costruzione dell'infrastruttura necessaria per la colonizzazione dello spazio.

"Il motivo per cui dobbiamo andare nello spazio, a mio avviso, è salvare la Terra. Se continueremo a far crescere questa civiltà, dobbiamo muoverci, e sto parlando di qualcosa su cui i nostri nipoti lavoreranno, e su cui lo faranno i loro nipoti e così via. Si tratta di un progetto che non riguarda solo questa generazione" ha affermato.

La Luna rappresenta il perfetto punto d'arrivo per una serie di motivi. Innanzitutto ha dell'acqua sotto forma di ghiaccio, ma è anche vicina alla Terra e si può raggiungere in tre giorni. Inoltre, il satellite ha anche accesso all'energia solare e la sua gravità implica che è necessaria un'energia "24 volte inferiore per sollevare un chilo sulla Luna rispetto a quella necessaria sulla Terra".

Bezos senza mezzi termini sostiene che "per fare grandi cose nello spazio, dobbiamo usare le risorse che ci mette a disposizione, e la Luna è fantastica".

La visione è ben più ampia, e secondo il magnate americano "abbiamo bisogno di spostare l'industria pesante dalla Terra", per consentire al nostro pianeta di riorentarsi verso quella residenziale e leggera.

Se la civiltà dovesse continuare a crescere, infatti, non avremmo altra scelta che spostare l'industria fuori dalla Terra per proteggere il nostro pianeta.

"Abbiamo inviato sonde su ogni pianeta del sistema solare: è bello, ma non vicino" ha scherzato Bezos.