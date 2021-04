Jeff Bezos nella storia: il patrimonio supera i 200 miliardi di Dollari

Nuovo record per il patrimonio personale di Jeff Bezos. Il patron di Amazon, da tempo uomo più ricco del mondo, ha superato la soglia dei 200 miliardi di Dollari di ricchezza netta. Ad annunciarlo Forbes, secondo cui Bezos è il primo a raggiungere tale cifra.

A guidare il nuovo incremento della ricchezza personale di Bezos è stato, come avvenuto anche in precedenza, l'aumento del valore delle azioni Amazon: nella giornata di ieri mercoledì 28 Aprile 2021 infatti il titolo dell'e-commerce ha registrato una crescita dell'1,1%. Bezos come noto detiene un'importante fetta delle azioni della società da lui fondata, nonostante le annunciate dimissioni da CEO che diventeranno operative in estate.

Secondo i calcoli di Forbes, questo aumento del valore che agli occhi di molti potrebbe sembrare minimo ha fatto guadagnare a Bezos la bellezza di 2,3 miliardi di Dollari.

Questa notte, alla chiusura dei mercati, Amazon annuncerà i risultati finanziari relativi al primo trimestre dell'anno, e non è escluso che i dati facciano crescere ulteriormente il patrimonio personale del magnate americano.

La scorsa notte, nel frattempo, Apple ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno, mentre ieri è stata la volta di Google e Microsoft. Nell'ultimo anno, complice la pandemia, i giganti tech hanno riportato un incremento del fatturato e degli utili, ed è probabile che anche Amazon si aggiunga alla lista dei record.