Jeff Bezos e il superyacht in cantiere: non si intende più smontare il ponte

Vi ricordate della questione del superyacht di Jeff Bezos troppo alto per il ponte? Ebbene, la vicenda si è arricchita di un ulteriore capitolo, che potrebbe non fare propriamente contento il fondatore di Amazon.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal The New York Times, il ponte "De Hef" di Rotterdam (Paesi Bassi), che ha 95 anni, non verrà smontato, nemmeno in parte, per far passare il superyacht del fondatore di Bezos. Infatti, in seguito alle polemiche emerse dopo la diffusione della notizia, il costruttore dell'imbarcazione, ovvero l'azienda olandese Oceanco, ha scelto di non richiedere il permesso.

Nei piani iniziali, si sarebbe dovuto smantellare una parte del ponte per far passare il superyacht lungo 127 metri e troppo alto per passare sotto il ponte di Koningshaven, che localmente viene chiamato "De Hef". I costi sarebbero stati a carico di Oceanco e all'epoca dell'annuncio si era fatto riferimento a una successiva ricostruzione del ponte "come se nulla fosse accaduto", ma lo storico "De Hef" rappresenta un monumento nazionale e dunque le polemiche non sono di certo mancate.

Insomma, sembra proprio che Bezos dovrà trovare altre soluzioni per portare in mare il suo superyacht. Tuttavia, da tempo si discute in merito al fatto che quello di passare sotto il ponte "De Hef" rappresenterebbe l'unico modo per far raggiungere il mare al superyacht. Per il momento, l'imbarcazione di Bezos rimane dunque in cantiere. Cosa accadrà in futuro? Staremo a vedere.

Per il resto, di recente è emerso che Jeff Bezos ed Elon Musk hanno perso 120 miliardi di dollari nella prima metà del 2022. Considerando anche le questioni tra Musk e Twitter, l'anno in corso non sembra rivelarsi propriamente positivo nemmeno per imprenditori di questo calibro.