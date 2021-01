Jeff Bezos torna l'uomo più ricco al mondo: Elon Musk ha perso 14 miliardi in un giorno!

Elon Musk non è più l'uomo più ricco al mondo. Il miliardario sudafricano, infatti, nella giornata di ieri è scivolato nuovamente alla seconda posizione dopo aver perso 14 miliardi di Dollari in un solo giorno, a causa del calo dell'8% delle azioni di Tesla.

Per la precisione, Musk ha visto il suo patrimonio netto scendere di 13,5 miliardi di Dollari a 176,2 miliardi, un dato che lo colloca nuovamente dietro al papà e CEO di Amazon, Jeff Bezos, che torna saldamente al comando con una ricchezza personale di 182,1 miliardi di Dollari. Occorre però precisare che anche le azioni di Amazon hanno riportato un calo nella giornata di ieri, ma più contenuto rispetto a Tesla.

Il -2% registrato dal colosso degli e-commerce, infatti, ha fatto scendere il patrimonio di Jeff Bezos di 3,6 miliardi di Dollari.

Sul primo posto di Elon Musk nella classifica complessiva però non tutti erano d'accordo: Forbes aveva frenato invitando gli utenti ed appassionati alla cautela in quanto secondo i dati in suo possesso, ed i calcoli effettuati dagli esperti, anche nel periodo più florido per il titolo Tesla il patrimonio personale di Musk non era riuscito a superare quello di Bezos. Di diverso avviso invece il Bloomberg Bilionaires Indiex, che la scorsa settimana aveva annunciato che Elon Musk era diventato l'uomo più ricco al mondo.