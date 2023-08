Che fine ha fatto Jeff Bezos? Vacanze in Italia per l'ex CEO di Amazon

Le dimissioni di Jeff Bezos da CEO di Amazon sono ormai cosa nota da tempo, così come circola sempre di più il nome del suo sostituto, Andy Jassy. In questo contesto, dunque, qualcuno potrebbe chiedersi che fine abbia fatto il fondatore del colosso dell'e-commerce, nonostante in realtà non sia mai sparito totalmente dalle scene.

Ebbene, al netto del fatto che Bezos negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, ad esempio, anche per i voli spaziali di Blue Origin, ad agosto 2023 il suo nome è tornato a circolare in modo importante nel nostro Paese per via della scelta di passare le vacanze in Italia. Certo, come ben potete immaginare, ad accompagnarlo c'è la compagna Lauren Sánchez.

Infatti, come riportato da People, a inizio mese i due hanno organizzato una "festa di fidanzamento" a bordo del veliero Koru da 500 milioni di dollari. Fonti che vengono descritte come vicine alla coppia hanno confermato che Bezos e Sánchez hanno voluto celebrare il loro fidanzamento in grande stile e in modo legato al nostro Paese.

Più precisamente, i due hanno scelto la Costiera amalfitana per festeggiare la loro relazione e passare dei momenti di relax. D'altronde, Sánchez è nella vita di Bezos già da qualche anno, visto che la loro relazione è stata resa pubblica a gennaio 2019, in seguito all'annuncio del divorzio del miliardario dalla precedente compagna MacKenzie Scott (la coppia veniva da 25 anni di matrimonio). Insomma, per certi versi l'Italia sembra far parte di questo "nuovo inizio" per Bezos.