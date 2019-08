Jeff Bezos ha venduto 1,8 miliardi di Dollari di azioni Amazon, è record

E' record per Jeff Bezos. Il CEO di Amazon infatti venduto un intero gruppo di azioni del colosso degli e-commerce, pari a 965.612 titoli ad un valore unitario di 1.900 Dollari. Ciò significa che l'uomo più ricco del mondo ha incassato la bellezza di 1,8 miliardi di Dollari, che ha incrementato ulteriormente il suo patrimonio netto totale.

La notizia è stata riportata dal sito web della Securities and Exchange Commission nella serata di ieri, secondo cui le azioni vendute rappresentavano l'1,6% della sua partecipazione totale in Amazon, che ammonta a 58.142.479 titoli nonostante la svendita effettuata negli ultimi tre giorni di Luglio.

Secondo Forbes, il sell-off degli scorsi giorni sarebbe il più importante dalla fondazione di Amazon avvenuta nel 1994.

Lo scorso anno Bezos però ha svelato che intende liquidare 1 miliardo di Dollari di azioni all'anno per finanziare la compagnia Blue Origin che con il lander Blue Moon ha l'aspirazione ad arrivare sulla Luna. Nel corso di un'intervista rilasciata al CEO di Axel Springer, Mathias Dopfner, Bezos aveva dichiarato che "l'unico modo che ho per distribuire le grandi risorse finanziarie a disposizione è convertire i miei successi di Amazon in viaggi nello spazio". Ad oggi non è noto se anche questa vendita sia destinata a Blue Moon, ma alla luce delle dichiarazioni degli scorsi mesi non rappresenterebbe certo una novità.