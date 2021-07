Jeff Bezos è volato nello Spazio, l'incredibile video in cui i partecipanti giocano

Tutto è andato per il verso giusto: Jeff Bezos, suo fratello Mark, l'aviatrice americana 82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen sono volati nello Spazio a bordo del razzo New Shepard di Blue Origin e tornati senza problemi. Tra l'altro, durante il "viaggio" i partecipanti si sono divertirti particolarmente, come dimostra un incredibile video.

In particolare, SlashGear ha caricato sul suo canale YouTube una sorta di "riassunto" dei più momenti più assurdi della missione di Blue Origin. In poco più di un minuto, come potete vedere tramite il player presente qui sopra, si notano alcuni movimenti che difficilmente si sarebbero visti in occasioni più "istituzionali". Infatti, solitamente siamo abituati a pensare agli astronauti come a delle persone che non si metterebbero mai a giocare con una pallina oppure a mangiare a testa in giù a gravità zero, "serviti" da qualcun altro.

Questo è invece quanto accaduto nel corso del "viaggio" di Jeff Bezos e soci. D'altronde, in questo caso si fa riferimento al turismo spaziale, quindi c'è anche la componente divertimento. Pensate che i fratelli Bezos e il 18enne Oliver Daemen a un certo punto hanno iniziato a sfruttare l'assenza di gravità per ruotare su sé stessi oppure per svolgere altri movimenti che volevano provare. Insomma, sicuramente la missione di Blue Origin è risultata "atipica" rispetto a quelle a cui siamo abituati.

In ogni caso, sul canale YouTube ufficiale di Blue Origin potete recuperare la replica integrale dell'evento. Il materiale video che compone il "riassunto" effettuato da SlashGear è stato mostrato durante la conferenza stampa avvenuta dopo il "volo".

Al netto di questo, Blue Origin ha di fatto dimostrato di poter effettuare questo tipo di missioni senza problemi e Jeff Bezos ha "risposto" a Richard Branson. Possiamo affermare che l'era del turismo spaziale è ufficialmente iniziata.