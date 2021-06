Jeff Bezos volerà nello spazio nel primo volo della sua compagnia

Il mese prossimo l'uomo più ricco del mondo volerà nello spazio a bordo del primo volo umano di Blue Origin, la compagnia di Jeff Bezos. In particolare, la compagnia spaziale prevede di inviare passeggeri a più di 100 chilometri sopra la superficie terrestre a bordo del sistema missilistico suborbitale riutilizzabile New Shepard, il 20 luglio.

L'intera esperienza durerà all'incirca 10 minuti e l'equipaggio, composto da privati cittadini e non astronauti, sarà sottoposto a un'accelerazione di oltre 3 G, prima che la capsula si stacchi. A questo punto potranno slacciarsi le cinture e sentire gli effetti dell'assenza di gravità, prima di rientrare nell'atmosfera terrestre tre minuti dopo.

Un posto a bordo è stato messo all'asta da Blue Origin, con l'offerta più alta che è arrivata a 3.500.000 di dollari (e il ricavato andrà alla fondazione Club for the Future di Blue Origin per ispirare le generazioni future). Ad andare con Jeff ci sarà anche il fratello. "Sin da quando avevo cinque anni, sogno di viaggiare nello spazio", scrive l'ex CEO di Amazon su Instagram. "Il 20 luglio farò quel viaggio con mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico".

Nel suo video di annuncio, Bezos ha spiegato meglio il motivo per cui voleva essere a bordo del primo volo con equipaggio: "Vedere la Terra dallo spazio, ti cambia. Cambia il tuo rapporto con questo pianeta, con l'umanità. È una Terra", ha detto Bezos, aggiungendo: "Voglio fare questo volo perché è una cosa che ho voluto fare tutta la mia vita. È un'avventura. Per me è un grosso problema".