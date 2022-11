Jeff Bezos vuole donare la maggior parte del suo patrimonio in beneficienza

Da quando Jeff Bezos non è più il CEO di Amazon, la sua vita è avvolta in un alone di mistero importante: sappiamo che sta lavorando ancora tra Washington Post e Blue Origin, ma anche che ha all’attivo iniziative importanti per il clima. A tale proposito, lo stesso Bezos ha dichiarato che donerà buona parte del patrimonio in beneficienza.

Tali parole sono state pronunciate durante una intervista a CNN, nella quale ha manifestato la volontà di venire ricordato dal mondo come un individuo estremamente attivo nella filantropia. Ha dunque aggiunto che il suo obiettivo è contrastare il cambiamento climatico o sostenere coloro che possono creare "unità" per l'umanità, sfruttando al meglio i suoi 124 miliardi di dollari di patrimonio.

Proprio prima di queste dichiarazioni, Bezos ha donato 100 milioni di dollari a Dolly Parton, nello specifico alla Dollywood Foundation. Per chi non la conoscesse, si tratta di una organizzazione no-profit focalizzata nella diffusione gratuita di libri alle comunità in condizioni critiche, con bambini che non possono accedere all’istruzione scolastica. Inoltre, ha promesso di investire 10 miliardi di dollari nel corso di questo decennio nel contesto del Bezos Earth Fund per sviluppare soluzioni politiche e tecnologiche al cambiamento climatico.

Sarà interessante osservare come in futuro il suo patrimonio verrà suddiviso per buone cause, e tra quali organizzazioni.

