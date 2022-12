Jeff Blackburn si ritira: è il dirigente Amazon responsabile di Prime Video e Twitch

Non è solamente un periodo di possibili licenziamenti in casa Amazon. Infatti, di mezzo c'è anche il ritiro di un noto dirigente dell'azienda, ovvero Jeff Blackburn, responsabile di Prime Video, Twitch e delle operazioni gaming.

A tal proposito, come riportato da The Verge, Blackburn sta per andare in pensione e le aree TV, film, gaming e audiolibri di Amazon avranno dunque una nuova guida. In questo contesto, a prendere le redini dei progetti saranno Mike Hopkins e Steve Boom. In parole povere, si tratta di un periodo di rinnovo all'interno di Amazon.

Boom, che si occupa già di musica e podcast, aggiungerà sotto la sua ala Twitch, Audible e la divisione gaming di Amazon, mentre Hopkins si occuperà di Amazon Prime Video, Amazon Studios e MGM. Entrambi riporteranno direttamente al CEO Andy Jassy (ricordiamo che Jeff Bezos non è più CEO da tempo).

Blackburn è approdato in Amazon nel lontano 1997, dunque si fa riferimento a un dirigente al servizio dell'azienda per molti anni. Il suo lavoro in Amazon proseguirà fino al gennaio del 2023, in modo da garantire quella che viene descritta "una transizione senza intoppi". Insomma, il tempo passa e a un certo punto arriva il momento di lasciare il posto, anche per i grandi dirigenti di Amazon. In ogni caso, la questione non sta passano inosservata anche per il numero di divisioni coinvolte: ci sarà qualche cambio di rotta? Staremo a vedere.