Jennifer Lopez e l'abito di Versace che fece nascere Google Immagini, la storia

Oggi sui social network non si parla d'altro. La sfilata tenuta da Versace ieri sera ha visto tra le protagoniste Jennifer Lopez, che ha sfoggiato l'abito che il 23 Febbraio 2000 diede il via allo sviluppo di Google Immagini. Non è un caso infatti che al termine dello show una voce abbia detto "Ok Google, mostrami il Jungle Dress di Versace".

La storia non è nota a molti, ma quest'oggi sull'incredibile vicenda è tornato GQ, che in un lungo articolo pubblicato sulla versione americana del magazine l'ha raccontata per i più giovani. Cercheremo di sintetizzarla eliminando le parti superflue e ci limiteremo alla parte relativa alla parte "tech" della vicenda.

Siamo nel 1998, un'era geologica fa per il settore e Google era nato solo da due anni. All'epoca la società di Mountain View faceva solo da motore di ricerca e non era ancora il colosso che conosciamo oggi. Basti pensare che digitando Google.com non era presente Google Immagini, uno degli strumenti più utilizzati della suite che permette di cercare solo le fotografie presenti sul web. Quest'oggi sembra una funzione scontata, ma 21 anni fa non era così.

Jennifer Lopez il 23 Febbraio 2000 aveva indossato il Jungle Dress in occasione dei Grammy Awards, sfoggiando un corpo tonico e curvilineo di cui può vantarsi anche oggi che ha 50 anni.

Nelle ore successive alla messa in onda dei Grammy, Google (che già aveva degli strumenti per analizzare le ricerche degli utenti) registrò un picco di traffico nei confronti della query "Jungle Dress". L'allora amministratore delegato della società, Eric Schmidt, successivamente ha svelato che quella "divenne la ricerca più popolare che avessimo mai visto, ma non avevamo un modo per dare agli utenti ciò che volevano: un'immagine di Jennifer Lopez che indossava quell'abito". Da li l'idea di implementare in Google un tool per cercare solo immagini, appunto Google Immagini che vide la vita nel Luglio dell'anno successivo.

Grazie, Jennifer.