Jennifer Lopez racconta i suoi disturbi psicologici: gli attacchi di panico

Torniamo a parlare di una delle dive americane più famose di sempre, appena rientrata da Capri e che negli ultimi tempi ha svelato attraverso la sua newsletter "On the JLo" qualche aspetto inedito del suo passato.

La stessa Jennifer Lopez indimenticabile con l'abito verde Versace pochi anni fa, torna al centro dell'attenzione a seguito delle sue rivelazioni sul burnout causato dall'eccessivo lavoro, purtroppo sindrome molto frequente al giorno d'oggi. È stata questa a condurla ad avere attacchi di panico già da giovanissima, alla tenera età di 20 anni.

La Lopez ha affermato che prima del crollo si sentiva invincibile, ed è stato proprio il voler dimostrare a tutti di poter reggere la vita frenetica e gli impegni lavorativi, a portarla inevitabilmente alla caduta. Le prove sul set tutto il giorno, le nottate in studio ed i fine settimana tra viaggi e videoclip delle canzoni, con il riposare solo 3-4 ore a notte, l'hanno sopraffatta mentalmente e fisicamente: "un giorno lo stress accumulato e le notti insonni mi hanno sopraffatta lasciandomi fisicamente paralizzata".

Solo grazie all'aiuto di uno specialista la famosa star si è resa conto che tutto questo rappresentava la conseguenza di ciò di cui purtroppo si parla ancora oggi troppo poco, ovvero attacco di panico causato da burnout. Iniziarono a consigliarle di dormire di più, di allenarsi con costanza e di condurre uno stile di vita più sano.

La popstar afferma che solo oggi all'età di 52 anni è totalmente consapevole di come tutti quei segnali, se ignorati, avrebbero potuto farla totalmente cadere ed è proprio in virtù di questo che a gran voce dice di non voler più commettere gli stessi errori invitando tutti i suoi fan a prendersi cura di se stessi e della propria salute mentale, troppo spesso sottovalutata.

Nella festa di beneficenza privata a Capri però, la diva non era l'unica star. Anche Leonardo Di Caprio afflitto dal Disturbo Ossessivo-Compulsivo, era come sempre presente quando si tratta di nobili fini.