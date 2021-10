Jenny, l'enorme dispositivo in grado di ripulire l'oceano

Boyan Slat, dell'Ocean Cleanup, insieme ad un team di ingegneri ha creato un enorme dispositivo in grado di rimuovere la plastica dall'Oceano Pacifico. Nel test finale, concluso la settimana scorsa, ha dimostrato di poter raccogliere più di 9kg di plastica in circa tre mesi.

Boyan Slat è in effetti il fondatore dell'Ocean Cleanup. Si tratta di un'organizzazione no-profit che si occupa principalmente della rimozione di materiali plastici sulla superficie del mare e che secondo Insider riuscirà ad eliminare il 90% di plastica entro il 2040.

Per raggiungere l'obiettivo è stata creata Jenny, una macchina in grado di raccogliere grandi quantità di plastica tramite un complesso sistema di reti. Nonostante ciò potremmo dire che poggia su basi relativamente semplici.

Si tratta infatti di una grande barriera galleggiante, lunga 100 metri, a forma di imbuto. Due navi la trainano ad alta velocità nell'oceano in modo tale che la corrente oceanica spinga la plastica all'interno di Jenny.

Successivamente la plastica viene riportata in riva dove i volontari e ambientalisti si occupano di smaltirla e riciclarla in un modo piuttosto originale. Vengono infatti creati degli occhiali da sole dal costo di circa 200 dollari, la cui vendita permette una raccolta fondi da utilizzare per il medesimo scopo: pulire il mare.

Il dispositivo è stato azionato ad agosto per essere analizzato poco tempo fa. Il test finale ha rivelato una raccolta di circa nove chili di plastica, il che non è ancora chiaro se sia un grande successo o un risultato mediocre.

Alcune stime suggeriscono che dieci dispositivi come Jenny potrebbero ripulire almeno il 50% della Great Pacific Garbage Patch, conosciuta anche come l'isola di spazzatura grande come gli USA, nel giro di cinque anni.

Altri esperti sono invece abbastanza scettici riguardo al suo funzionamento. Nell'isola di spazzatura del Pacifico è già stata compiuta un'enorme operazione per prelevare 100 tonnellate di spazzatura ma si è trattata di un'impresa più manuale che altro.

Al contrario, sistemi come Jenny sono in grado di raccogliere principalmente la plastica superficiale ed è probabile che sul fondale se ne ritrovi una quantità 30 volte superiore. Bisogna anche dire che le navi che trainano Jenny vengono alimentate a combustibili fossili.

Il contributo di Boyan Slat e della sua ONG non è da sottovalutare, lui resta ottimista e conferma che il suo obiettivo è quello di pulire al massimo l'oceano dai rifiuti plastici. Certamente in futuro sentiremo ancora parlare di questa faccenda.